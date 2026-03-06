Dagli orrori dei manicomi alla legge Basaglia: undicesima edizione della mostra sulla psichiatria

L’associazione Terra di Libertà OdV con il comitato dei Cittadini per i Diritti Umani OdV sono gli organizzatori della Mostra multimediale Psichiatria, diritti violati e discriminazioni dal 9 al 15 Marzo 2026 presso il Palazzo della Luce in via Bertola 40, patrocinata dal Consiglio Regionale del Piemonte, Comitato Diritti Umani e Civili, Circoscrizione 1 della città di Torino.

L'iniziativa culturale, giunta ormai alla 11esima edizione, espone la storia della psichiatria dagli albori, passando per gli orrori lager nazisti, la Riforma Basaglia degli anni ’70, fino alle nuove tendenze socio-terapeutiche dei giorni nostri

Il percorso espositivo si articola in due aree distinte:

Percorso storico: Un excursus sul trattamento della salute mentale dalle origini (XVII secolo) ai giorni nostri, illustrato attraverso quadri sinottici e documentari storici.

Mostra fotografica: Intitolata "Viaggio nei residui manicomiali degli anni '90", questa sezione propone un reportage fotografico, corredato da didascalie, sulle ispezioni parlamentari effettuate nelle strutture italiane nel periodo successivo all'entrata in vigore della Legge 180/78.

L'allestimento si presenta quest'anno con una veste grafica completamente rinnovata e contenuti digitalizzati. Al fine di favorire la fruizione da parte di un pubblico internazionale e promuovere l'inclusività culturale della città, l'intera mostra – inclusi i documentari storici – è stata tradotta in 20 lingue, compreso l'arabo. Tale imponente lavoro di ricerca e adattamento è stato reso possibile grazie all'impegno di numerosi volontari e professionisti del settore.

La mostra verrà aperta al pubblico il 9 Marzo 2026 alle ore 11,30 , con l’inaugurazione alla presenza di pubblico e autorità cittadine. L’ingresso per visitare la mostra è libero e non prevede biglietto di ingresso.

Durante la settimana di apertura sono previsti due momenti di approfondimento:

Presentazione del libro: "Ti scriverò ogni domenica" di Rosanna Coluccia (Editrice Il Punto - Piemonte in Bancarella). L'opera narra la storia d'amore tra una giovane infermiera e un internato del manicomio di Collegno, concludendosi con la svolta epocale della Legge Basaglia.

Convegno: "Il TSO in psichiatria: un problema di Diritto e Discriminazione". L'incontro vedrà il confronto tra esperti giuristi e medici sulla situazione italiana attuale, a un anno dal giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della Legge 833/78. Tra i relatori figureranno illustri accademici provenienti dalle Università di Firenze, Salerno e Torino. Per il programma completo degli interventi, si rimanda alla locandina allegata.

Sia l’iniziativa della mostra, ma soprattutto quella del convegno presentano un alto profilo culturale, soprattutto con l’edizione di quest’anno in occasione della quale tutto l’allestimento e i contenuti sono stati completamente rinnovati, digitalizzati e resi disponibili in 20 lingue diverse, e questo include tutti i documentari storici il cui lavoro di ricerca e raccolta ha richiesto molto tempo messo a disposizione da un gran numero di volontari e professionisti di settore.

Infine, aver reso la mostra fruibile in più di 20 lingue (incluso l’arabo) conferisce questa iniziativa un taglio multiculturale che ben si sposa con una città come Torino, impegnata in un futuro di condivisione, tolleranza e assenza di discriminazione.

