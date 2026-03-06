Via Monginevro in festa tra bancarelle e negozi aperti

Una giornata di festa per il quartiere e per il commercio di prossimità. Via Monginevro si prepara ad animarsi con un grande evento dedicato allo shopping e all’intrattenimento, che coinvolgerà residenti e famiglie lungo uno dei principali assi della Circoscrizione 3.

Per l’occasione la strada, nel tratto compreso tra corso Trapani e i giardini di via Ozieri, ospiterà bancarelle, artigiani, produttori locali ed espositori, trasformandosi in un grande spazio a cielo aperto dedicato alla vita di quartiere. Non mancheranno momenti di animazione musicale, attività sportive e proposte enogastronomiche pensate per tutte le età.

L’iniziativa punta a valorizzare il tessuto commerciale della zona e a creare un’occasione di incontro tra cittadini e negozianti. I negozi resteranno aperti per tutta la giornata, dalle 9 alle 20, permettendo ai visitatori di vivere la via tra shopping, degustazioni e intrattenimento.

L’appuntamento rappresenta anche un modo per sostenere le attività di vicinato e rafforzare il legame tra commercio e comunità, trasformando la strada in un luogo di partecipazione e socialità.