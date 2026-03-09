Ignora l'alt e si dà a una fuga folle in contromano tra via Po e le strade del centro: in manette un 21enne

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino italiano di 21 anni con l'accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale e per aver ignorato l’alt della Polizia dandosi alla fuga. È successo nel centro di Torino, dopo che l'uomo aveva rischiato di investire alcuni passanti e che poi si era data alla fuga.

Raggiunta l’auto in fuga, gli agenti hanno intimato all’autista di arrestare la marcia, ma l’uomo ha aumentato improvvisamente la velocità dirigendosi verso via Po e attraversando alcune vie del centro in contromano fino a quando gli agenti non sono riusciti ad arrestarne la corsa all’altezza di Piazza Carlo Emanuele II.

All’interno dell’auto sono stati rinvenuti un martello, due cacciaviti, un capsicum e una mazza da baseball.

Inoltre, il ventunenne è stato trovato in possesso anche di una modica quantità di sostanza stupefacente pronta per essere consumata, per la quale è stato multato.