Una donna di 55 anni è stata trovata morta questa mattina a Coazze, in borgata Carrà 2, a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio. A fare la terribile scoperta sono stati gli uomini del 118 di Azienda Zero, intervenuti questa mattina poco prima delle 8 insieme ai Vigili del fuoco.
Per la donna non c'è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso.
lunedì 09 marzo
domenica 08 marzo
sabato 07 marzo
Cronaca | 09 marzo 2026, 08:09
Tragedia a Coazze, una donna muore intossicata dal monossido di carbonio: aveva 55 anni
L'intervento del 118 e dei vigili del fuoco poco prima delle 8 in borgata Carrà, ma non c'è stato nulla da fare
