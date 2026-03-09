 / Cronaca

Tragedia a Coazze, una donna muore intossicata dal monossido di carbonio: aveva 55 anni

L'intervento del 118 e dei vigili del fuoco poco prima delle 8 in borgata Carrà, ma non c'è stato nulla da fare

La vittima aveva 55 anni

Una donna di 55 anni è stata trovata morta questa mattina a Coazze, in borgata Carrà 2, a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio. A fare la terribile scoperta sono stati gli uomini del 118 di Azienda Zero, intervenuti questa mattina poco prima delle 8 insieme ai Vigili del fuoco.

Per la donna non c'è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso.

