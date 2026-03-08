 / Cronaca

Cronaca | 08 marzo 2026, 17:37

Scippo a Porta Susa, il consigliere della Lega diventa "agente" e blocca il ladro a terra

Il video finisce su Welcome to Turin: Antonio Di Nardo interviene per salvare la borsa di un'anziana e ferma il malvivente fino all'arrivo della Polizia

Un consigliere di Circoscrizione blocca un borseggiatore davanti alla stazione di Porta Susa. Ieri il canale Instagram "Welcome to Turin" ha diffuso un video nel quale si vedono due uomini mentre bloccano una persona a terra in quanto responsabile del furto di una borsa ai danni di una signora anziana.

Scippatore bloccato 

Ma l'uomo, di origine straniera, è stato stoppato nell'azione criminosa da un gruppo di passanti, di fronte alla fermata della metro 18 Dicembre. Tra di loro anche il Consigliere della Lega in Circoscrizione 1 Antonio Di Nardo, che ha bloccato il borseggiatore a terra, in attesa delle forze dell'ordine.

Cinzia Gatti

