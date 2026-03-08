 / Cronaca

Tensione in piscina a Leinì: pugno al volto al coach durante il match di pallanuoto

La sfida tra Project Sport e Busto finisce nel peggiore dei modi: l'allenatore ospite colpito al volto ora è pronto a denunciare

Doveva essere una domenica di pallanuoto tra le corsie della piscina di Leinì, ma il confronto tra i padroni di casa di Project Sport e la Busto Pallanuoto è stato purtroppo macchiato da un grave episodio di violenza.

Al centro della cronaca, stavolta, non finisce il risultato sportivo – che ha visto prevalere gli ospiti dopo un testa a testa durato quattro tempi – ma quanto accaduto a bordo vasca. Come riportano i colleghi de Il Bustese, testata appartenente al nostro gruppo editoriale, la tensione è degenerata in un'aggressione fisica ai danni dell'allenatore ospite, Andrea Crespi.

"Ho preso un pugno in faccia, fatto il passaggio al Pronto Soccorso denuncerò”, sono le parole a caldo del coach nel post-partita. 

Secondo quanto raccontato dall’allenatore aggredito, l’atmosfera nell'impianto di Leinì sarebbe stata esasperata da fattori esterni al gioco: il tecnico ha infatti parlato di un clima reso pesante da un pubblico "...che ci ha insultati per tutto il tempo, l'allenatore avversario ci ha provocato. E anche alcuni fischi non sono stati d’aiuto”.

Redazione

