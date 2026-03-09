 / Cultura e spettacoli

Rocco Papaleo incontra il pubblico in sala per il suo ultimo film "Il bene comune"

Domenica 15 marzo al Cinema Massaua Cityplex

Domenica 15 marzo al Cinema Massaua Cityplex Rocco Papaleo, regista e protagonista del nuovo film Il Bene Comune sarà in sala per presentare la pellicola insieme all’attore Andrea Fuorto

Una proiezione speciale alle ore 16.30, al termine del film gli ospiti incontreranno gli spettatori in sala per rispondere alle domande del pubblico in un momento di dialogo diretto e informale.

La trama 

Una guida turistica e un’attrice di “insuccesso” accompagnano quattro detenute sul massiccio del Pollino, alla ricerca del secolare Pino Loricato, simbolo di resilienza. Il cammino diventa presto un viaggio di trasformazione, fatto di incontri e cambiamenti, scandito da una musica che prende forma passo dopo passo, fino a diventare una voce collettiva capace di tenere insieme corpi, emozioni e storie diverse. In una natura dura e bellissima, attraversata da una solidarietà inattesa, emergono frammenti di vite complesse, ferite ancora aperte e il bisogno profondo di essere viste e ascoltate. Parlare, cantare, dare un nome a ciò che si è vissuto diventa un modo per sciogliere tensioni e ritrovare un senso di appartenenza, almeno finché un evento improvviso non rimette tutto in discussione. Perché, a volte, raccontarsi è già un primo passo verso qualcosa di più grande.

