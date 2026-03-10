Al Cfiq di Pinerolo arriva la proiezione del documentario ‘Raízes Sem Terra’

Un’iniziativa nata per dare voce alle comunità rurali brasiliane che lottano per il diritto alla terra e per sostenere concretamente le famiglie Sem Terra nello Stato della Bahia. Ora è diventato un documentario, creato dai quattro giovani del progetto Raízes – Alessia Morat, 28 anni, Fabio Rotondo, 30, Francesco Ballarini, 27, e Francesco Saretto, 26 – e supportato da The National Gegraphic e The Nature Conservancy.

Sul problema della distribuzione della terra in Brasile, a Cicero Dantas, nel cuore della Bahia, opera da oltre cinquant’anni la missione italiana delle suore di San Giuseppe partite da Pinerolo nel 1975, rappresentante nel documentario da Suor Gabriella Canavesio di Volvera, portando acqua, cibo e supporto legale tramite la loro associazione non profit, ‘Pastoral Rural’.

Il progetto ha due obiettivi: oltre a sostenere economicamente la Pastoral Rural, contribuendo alla costruzione di pozzi, cisterne e impianti di energia elettrica nelle comunità di Cajuba – Nova Soure, Bom Jardim – Canudos, Amazonas II – Tucano, si punta a diffondere il reportage per sensibilizzare il pubblico europeo sulle condizioni delle aree rurali brasiliane.

Il documentario, supportato da The National Gegraphic e The Nature Conservancy, uscito a gennaio è già stato presentato a Pinerolo in prima assoluta il 26 dello stesso mese. Poi ci sono state proiezioni a Torino, Oporto (Portogallo) e Cicero Dantas. Giovedì 12 si terrà una seconda proiezione cittadina al Cfiq di via Trieste 42, alle 21 (ingresso con offerta libera) alle ore 21, al Teatro Incontro di Pinerolo. L’evento è organizzato da Raízes, in collaborazione con l’Associazione Volontari Oratorio San Domenico e le Suore di San Giuseppe di Chambéry – Cicero Dantas.