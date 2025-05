Sicurezza stradale, scatta l'intervento salva pedoni in corso Cosenza

Sono partiti in corso Cosenza, all'angolo con via Don Grioli, i lavori di messa in sicurezza di uno degli incroci più problematici del quartiere Santa Rita e Mirafiori. L'intervento rientra nel progetto di miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni, approvato due anni fa. Lavori per un milione e 160mila euro per 18 attraversamenti pedonali della città.

In cosa consiste il progetto

Situato in un’area di grande passaggio per la presenza di giardini, mercato rionale di una banchina centrale destinata a parcheggio, l’attraversamento pedonale di corso Cosenza all’altezza di via Grioli verrà dotato di un dispositivo Apl con lanterne lampeggianti.

Inoltre verranno allargati i marciapiedi e per agevolare i pedoni nell’attraversamento (undici gli incidenti conteggiati dalla Città). In corso Cosenza, però, non saranno realizzate banchine salvagente al centro della carreggiata (per consentire ai passanti di procedere in due tempi) in quanto tra i due sensi di marcia risulta già presente una enorme banchina compromessa utilizzata come parcheggio dai residenti della zona.

In piedi c’è anche la questione della banchina, il tratto ammalorato per cui mancano i fondi per la riqualificazione. L’opzione avanzata dalla Circoscrizione 2 porta alla realizzazione di nuovi bracci sui lampioni già esistenti, posti in direzione del parcheggio centrale. Ma per i tecnici comunali la cosa non è fattibile.

Tutti gli interventi

Gli interventi riguardano (nel totale) corso Stati Uniti, nel tratto tra i corsi Castelfidardo e Re Umberto, corso Galileo Ferraris all’altezza di via Torricelli, corso Cosenza vicino al mercato coperto di via Don Grioli, corso Galileo Ferraris all’angolo con piazzale San Gabriele da Gorizia, piazza Rivoli: corso Francia all’intersezione con le vie Pozzo Strada e Gianfrancesco Re e Strada del Lionetto, via Nicola Fabrizi e via Nicomede Bianchi, via Servais all’altezza del civico 62, via Stradella all’altezza del numero 192, corso Mortara in corrispondenza della rotonda di via Livorno, via Pianezza all’incrocio con corso Lombardia, via Botticelli all’altezza del civico 11, corso Vercelli in prossimità di via Cuorgnè, via Sant’Elia, corso Casale ai civici 388 e 462, Lungo Dora Firenze all’altezza di corso Verona, corso Bramante in prossimità dell’ospedale Molinette, corso Maroncelli all’intersezione con via Canelli.

I lavori devono essere ultimati entro il 2026. Sono stati finanziati nell’ambito del Piano nazionale sicurezza stradale 2030 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che aveva messo a disposizione 13,5 milioni di euro di fondi, da suddividere in proporzione quattordici “grandi comuni” riportati nel rapporto annuale Istat sull’incidentalità stradale con maggiore coinvolgimento di pedoni (oltre a Torino, i fondi sono indirizzati anche a Milano, Verona, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina e Catania).