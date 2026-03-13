Un Balon più pulito: Amiat collabora all’installazione di nuovi cestini

Nei giorni scorsi l’area del Balon, uno dei mercati storici più conosciuti di Torino, ha visto l’installazione di una decina di nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti. L’intervento, realizzato grazie alla collaborazione con Amiat, riguarda in particolare via Borgo Dora e le strade limitrofe, zone che quotidianamente accolgono turisti, residenti e appassionati di mercatini.

L’obiettivo è chiaro: rendere il borgo più ordinato e fruibile, facilitando allo stesso tempo la raccolta differenziata. L’iniziativa rientra in un piano più ampio volto a migliorare la gestione dei rifiuti nelle aree più frequentate della città e a sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza di mantenere puliti gli spazi pubblici.

I nuovi cestini, posizionati in punti strategici lungo le vie principali del Balon, permetteranno di ridurre la dispersione di rifiuti e di garantire un’esperienza più gradevole durante le giornate di mercato e nelle passeggiate tra le bancarelle storiche.

Secondo i residenti e i commercianti, la novità sarà un passo concreto verso un quartiere più vivibile: “Un borgo più pulito è un borgo più bello”, commentano alcuni cittadini, sottolineando l’impatto positivo anche sul turismo.