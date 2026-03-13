Alzheimer, la Circoscrizione 7 attiva uno spazio di sostegno per le famiglie

Uno spazio dedicato all’ascolto, all’informazione e alla condivisione per chi ogni giorno affronta la difficile realtà della demenza. È questo l’obiettivo del Progetto Alzheimer promosso dalla Circoscrizione 7, pensato per offrire supporto ai familiari delle persone colpite dalla malattia.

L’iniziativa punta ad affrontare con maggiore consapevolezza il complesso universo delle demenze e dell’Alzheimer, creando una rete di servizi e attività dedicate ai caregiver e alle famiglie.

Un punto di riferimento per familiari e caregiver

Il progetto nasce con l’intento di fornire strumenti concreti a chi si trova ad assistere una persona affetta da demenza. Attraverso momenti di confronto, consulenza e attività condivise, i partecipanti possono trovare informazioni utili, supporto psicologico e occasioni di socialità.

A collaborare all’iniziativa sono quattro associazioni attive da anni nel territorio torinese nel campo dell’assistenza e del sostegno alle famiglie.

Il Caffè Alzheimer e lo spazio di incontro

Tra le realtà coinvolte c’è Asvad Odv, che gestisce il Caffè Alzheimer Sorriso, uno spazio di incontro presso il centro d’incontro di corso Belgio.

Qui familiari e caregiver possono confrontarsi con volontari ed esperti, condividendo esperienze e difficoltà legate alla gestione quotidiana della malattia.

Sostegno psicologico e attività per il benessere

Il progetto coinvolge anche Parole in Movimento Ets, che propone il percorso “Restare insieme: un sostegno nella crisi”, dedicato al supporto psicologico per familiari e caregiver.

L’associazione Auser organizza invece attività all’aperto lungo il Po, come camminate e ginnastica dolce, affiancate da momenti di naturopatia e iniziative di stimolazione cognitiva. Sono previsti anche incontri indoor presso il centro d’incontro di corso Casale.

Il gruppo familiari e la mappa dei servizi

Completa il progetto il Gruppo Familiari Perdutamente, gestito dalla Cooperativa Esserci, che organizza attività e momenti di confronto presso il Caffè Pandan in via San Pio V.

Il gruppo, insieme ad Asvad, ha inoltre realizzato una mappatura dei servizi dedicati all’Alzheimer presenti sul territorio, con l’obiettivo di orientare le famiglie tra le opportunità di sostegno disponibili.