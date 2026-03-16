Beni confiscati in Piemonte, SIAP Torino: “Regione fanalino di coda. Si assegnino gli alloggi subito alle Forze dell’Ordine"

“Avanziamo una proposta netta indirizzata al Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e all’Assessore Maurizio Marrone: accelerare la gestione dei beni confiscati in un’opportunità per i servitori dello Stato. I dati dell'ultimo dossier "Raccontiamo il bene 2026" sono crudeli: il Piemonte è al settimo posto in Italia per sequestri, ma penultimo per riutilizzo effettivo. Oltre 800 immobili restano vuoti, degradati o bloccati dalla burocrazia, mentre centinaia di agenti di Polizia a Torino faticano a trovare alloggi a prezzi dignitosi, costretti a pendolarismi estenuanti o a costi abitativi insostenibili. È un paradosso inaccettabile, laddove lo Stato ha vinto togliendo ossigeno alle mafie, oggi perde a causa della burocrazia. Chiediamo che una quota di questi alloggi sia assegnata direttamente al personale delle Forze di Polizia. Non è solo una questione di welfare, ma un messaggio di legalità: chi combatte il crimine deve poter abitare nelle case sottratte ai criminali. Il sindacato chiede una cabina di regia regionale immediata, superando la logica dei "tavoli provinciali" che spesso si risolvono in una diluizione delle responsabilità e in tempi biblici. Le richieste del SIAP alla Regione: Mappatura immediata degli immobili pronti all’uso o con necessità di lievi ristrutturazioni. Accordo diretto tra Regione e Organizzazioni Sindacali per definire i criteri di assegnazione. Superamento della frammentazione territoriale: la gestione deve essere centralizzata per evitare che i piccoli comuni, privi di risorse, lascino marcire i beni. I poliziotti piemontesi e soprattutto torinesi hanno bisogno di risposte abitative ora. Trasformare una villa confiscata in un alloggio per chi garantisce la sicurezza dei cittadini è la miglior risposta che la politica possa dare alla criminalità organizzata.”