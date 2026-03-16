Vinto da una terribile malattia a 20 anni, gara di solidarietà per pagare il funerale

Il destino a volte sa essere terribilmente duro e cinico. Dopo una battaglia combattuta con immenso coraggio contro un tumore raro, Giovanni De Stefano ha lasciato parenti ed amici ad appena 20 anni. Il giovane era noto a tutti in zona Parella, un ragazzo dal sorriso contagioso che sapeva farsi voler bene.

L'iniziativa solidale degli amici Laura e Marco

In questi ultimi sei mesi, i suoi genitori non si sono mai staccati dal suo fianco, dedicandogli ogni istante e rinunciando al lavoro per sostenerlo e amarlo in ogni fase della malattia. Oggi, al dolore incolmabile per la perdita di un figlio, si aggiunge per la famiglia il peso di una situazione economica resa fragilissima da questo lungo periodo di stop forzato. Ed allora due suoi cari amici hanno deciso di aprire, attraverso GoFundMe, una raccolta fondi "come gesto spontaneo di vicinanza, per aiutare i suoi cari a coprire le spese del funerale e offrire loro un sostegno concreto in questo momento di buio profondo", hanno spiegato Laura Fazio e il suo compagno Marco Tandurella, cresciuti assieme a Giovanni in borgata Parella.

"Una volta informata la famiglia della nostra iniziativa, i genitori hanno accolto con gratitudine il nostro aiuto e concordato che i fondi vengano accreditati sul conto bancario di Marco Tandurella. Sarà nostra cura, non appena i fondi saranno disponibili, trasferire l’intero importo raccolto ai genitori di Giovanni tramite bonifico bancario. Ogni donazione sarà destinata alle spese funerarie e al loro sostentamento. Per garantire la massima trasparenza, ci impegniamo a pubblicare qui un aggiornamento o a mostrare la ricevuta del trasferimento a chiunque la richiederà. Ogni piccolo gesto è un segno di solidarietà che può fare la differenza. Grazie di cuore a chiunque vorrà aiutarci a onorare la memoria di Giovanni e a non lasciare soli i suoi genitori", hanno concluso i due giovani, auspicando una ampia partecipazione all'iniziativa.

Rosario e funerale per l'ultimo saluto a Giovanni

Il rosario per ricordare Giovanni De Stefano è in programma domani, martedì 17 marzo, dalle ore 18.45 presso la chiesa della Madonna della Divina Provvidenza, in via Asinari di Bernezzo 40. I funerali si svolgeranno nella stessa chiesa mercoledì 18 alle 11.30, con partenza dal presidio Valletta di via Farinelli dalle ore 11. La salma verrà poi tumulata al cimitero Monumentale.