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Cronaca | 16 maggio 2026, 13:00

Incendio a Cavour: tre minori soccorsi

Nessuno è rimasto ferito in modo serio

Incendio a Cavour: tre minori soccorsi

I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti a Cavour, dove questa mattina è divampato un incendio nella cucina di un alloggio in via Goito. Tre minori di 16, 13 e 7 anni sono stati soccorsi dal personale medico e trasportati in ospedale a Pinerolo. Nessuno è ferito in modo serio, solo lievi ustioni per il maggiore e il sospetto di aver inalato fumo per gli altri.

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