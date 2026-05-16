Incendio a Cavour: tre minori soccorsi

I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti a Cavour, dove questa mattina è divampato un incendio nella cucina di un alloggio in via Goito. Tre minori di 16, 13 e 7 anni sono stati soccorsi dal personale medico e trasportati in ospedale a Pinerolo. Nessuno è ferito in modo serio, solo lievi ustioni per il maggiore e il sospetto di aver inalato fumo per gli altri.
In Breve
sabato 16 maggio
venerdì 15 maggio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?