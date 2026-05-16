L'alloggio di San Donato era una centrale della droga: nei guai 56enne

A Torino, nel quartiere San Donato, 56enne in manette per detenzione di sostanze stupefacenti. I poliziotti sono intervenuti in un appartamento in corso Tassoni, dove si sospettava venisse spacciata droga.

A seguito degli accertamenti effettuati, gli investigatori hanno avuto modo di vedere entrare e uscire diverse volte dallo stabile un uomo sospetto. Gli agenti si sono recati a controllarne l’alloggio: sul pianerottolo, una volta qualificatisi come appartenenti alla Polizia di Stato, hanno percepito provenire dall’interno dei rumori sospetti, dovuti probabilmente a movimenti improvvisi dell’occupante.

Droga nascosta nel cappello di lana

Riusciti ad entrare nell’appartamento, gli agenti hanno sorpreso il cinquantacinquenne mentre cercava di nascondere alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente all’interno di un cappello di lana appoggiato sul tavolo della cucina.

Arresti domiciliari

Nell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati un panetto di eroina e numerosi involucri termosaldati contenenti la medesima sostanza già suddivisa in dosi, per un peso complessivo di quasi 600 grammi. Inoltre, sono stati sequestrati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 250 euro in contati, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari.