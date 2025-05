Il ciclone Saviano irrompe sul Salone di Torino. Sala strapiena per "L'amore mio non muore"

Sono state chilometriche le code per assistere alla presentazione di uno dei più celebri scrittori italiani, Roberto Saviano, che nel pomeriggio di oggi, sabato 17 maggio, ha presentato al Salone di Torino il suo ultimo libro: "L'amore mio non muore". La storia di Rossella Casini

Il testo racconta la storia di Rossella Casini, giovane ragazza con poco piú di vent'anni sulle spalle. Rossella è di Firenze e ha un padre e una madre affettuosi che non le fanno mancare mai nulla. Una vita tranquilla nell'Italia del '77, periodo nel quale le piazze sono animate dalle contestazioni politiche, e dove nelle strade si riversano rabbia, violenza e molta eroina.

"Questa storia la incontrai molti anni fa, quando riuscii a passare in rassegna le storie di donne che si opposero al potere della 'ndrangheta – spiega Roberto Saviano – Mi imbatto così nella storia di Rossella e noto subito come la sua memoria era tenuta in vita da pochissime persone, rischiava proprio di svanire. Ma da subito trovo una potenza di vita unica in questa vicenda e inizio così a studiare la sua esistenza e la sua storia. È una storia unica perché Rossella mi ha permesso di esplorare tutte le sfumature della manipolazione e dello slancio, come se avessi di fronte tutte le possibili costanze dell'amore". L'incontro che cambiò la sua vita

La vita di Rossella cambia infatti in un attimo, per amore e da un giorno all'altro, quando incontra Francesco, studente calabrese fuori sede. Un incontro pronto a far nascere un sentimento nuovo, che nessuno dei due aveva mai provato.

Ma dopo i primi mesi spensierati, la giovane ragazza scopre che la famiglia di Francesco è legata a una potente famiglia 'ndranghetista della Piana di Gioia Tauro, in Calabria. Nel corso di una vacanza a Palmi, dove Rossella porta anche i genitori, assiste allo scoppio di una vera e propria guerra tra famiglie: un vortice di violenza che travolge tutto dal quale sceglie di non scappare, almeno non senza Francesco.