Tenta di scappare del pronto di Rivoli, aggredendo un Oss e una pensionata: arrestato

A Rivoli 69enne in manette per aver aggredito un Oss al pronto soccorso dell'ospedale. Negli scorsi giorni la Polizia di Stato è intervenuta in un negozio di via Susa, a seguito della segnalazione della presenza di un uomo in stato confusionale. Gli agenti, giunti sul posto, hanno richiesto l’intervento del personale sanitario che lo ha accompagnato in ospedale per l'assistenza.

Aggressione al Pronto

Poco dopo, però, gli operatori delle Volanti sono stati inviati dalla centrale operativa al nosocomio di Rivoli, per l’aggressione ad una signora. Giunti sul posto, hanno scoperto che si trattava dello stesso uomo trasportato dall’ambulanza poco prima, il quale aveva rifiutato di sottoporsi alle analisi. Nel tentavo di allontanarsi, aveva anche aggredito un’anziana donna che si trovava sulla rampa d’accesso al pronto soccorso, facendola cadere a terra.

Nel tentativo di fermare il 69enne, due operatori socio sanitari sono rimasti feriti: uno è stato colpito con un calcio, riportando ferite giudicate guaribili in 4 giorni. Alla luce dei fatti, l’uomo è stato arrestato per lesioni personali aggravate nei confronti dell’operatore sociosanitario e denunciato per l’aggressione alla donna.