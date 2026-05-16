Notte di incidenti a Torino: coppia di ventenni investita da un'auto

Notte di incidenti a Torino. Il primo si è verificato in corso Siracusa angolo via Dandolo, dove i sanitari del 118 Azienda Zero sono intervenuti per soccorrere due giovani di circa 20 anni che sono stati investiti. Dopo le prime cure del caso, la coppia è stata trasportata in codice giallo all'ospedale CTO: fortunatamente le condizioni non sono gravi.

Scontro tra due auto

Intorno alle 2.15, in corso Peschiera angolo corso Monte Cucco, la centrale operativa del 118 di Torino ha inviato diversi mezzi per soccorrere quattro feriti in seguito a un incidente. Complessivamente erano coinvolte due macchine: una delle vetture, a causa del forte impatto, si è ribaltata.

Due donne di 31 e 33 anni e un uomo di 38 anni, tutti a bordo dello stesso veicolo, sono stati portati al CTO in codice giallo: i traumi e le ferite riportate non erano gravi. Sull'altra auto viaggiava un uomo di 56 anni, trasportato all'ospedale Maria Vittoria ,anche lui codice giallo.