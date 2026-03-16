All'Unione Musicale, il Quartetto Kuss in concerto

Considerato uno degli ensemble più originali e visionari della scena europea, il Quartetto Kuss, torna al Conservatorio di Torino per l’Unione Musicale mercoledì 18 marzo 2026 dopo 16 anni di assenza, con un programma che coniuga grande repertorio e musica del presente.

Celebre per la capacità di trasformare ogni concerto in un’esperienza unica e coinvolgente, il Quartetto Kuss affronta il repertorio con intelligenza, freschezza e una profonda consapevolezza storica.

Il concerto di Torino è l’unica data italiana del loro tour 2026, che toccherà Austria, Svizzera, Spagna e Armenia.

The Strad ha scritto di loro: «Il Quartetto Kuss affronta con precisione i continui cambi di carattere e temperatura emotiva, mostrando ammirevole equilibrio, precisione tecnica e intonazione perfetta».

Particolarmente attento a promuovere la musica del nostro tempo, negli ultimi anni il gruppo commissiona ed esegue nuove opere a numerosi compositori. Anche nel concerto torinese accanto al Quartetto op. 135 di Beethoven e al poderoso Quartetto D. 887 di Schubert, si ascolteranno due brani di prestigiosi compositori contemporanei tedeschi: Freizeit di Enno Poppe e – in prima assoluta – ein einsames Cello hallt durch die leere Saalflucht eines ländlichen, sommerlichen Chateau di Manfred Trojahn.