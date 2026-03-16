Filarmonica TRT: il concerto Congedi tra Strauss e Brahms

Il secondo appuntamento de “I Concerti 2025-26” della Filarmonica TRT riunisce due interpreti di riferimento per il repertorio tardo-romantico mitteleuropeo in un programma che accosta il lirismo crepuscolare dell’ultimo Strauss al grande sinfonismo di Brahms. L'appuntamento è lunedì 23 marzo al Teatro Regio alle ore 20.

Sul podio torna a Torino il direttore d’orchestra Bertrand de Billy, protagonista di una importante carriera internazionale tra teatri d’opera e sale sinfoniche. Ad aprire il concerto il soprano svedese Maria Bengtsson, interprete particolarmente apprezzata nel repertorio tedesco e straussiano.

La seconda parte del concerto è dedicata alla Sinfonia n. 4 in mi minore op. 98, l’ultima sinfonia di Johannes Brahms, composta tra il 1884 e il 1885. Con quest’opera il compositore di Amburgo raggiunge uno dei vertici del sinfonismo ottocentesco, con una scrittura di grande concentrazione tematica e straordinaria coerenza formale.