Piove a dirotto e cede il controsoffitto del centro d'incontro: "Ennesima tegola"

Sono bastate 24 ore di pioggia intensa per mettere fuori uso parte del centro d’incontro di piazza Stampalia, a Barriera Lanzo. Nel fine settimana, dopo le forti precipitazioni, alcuni pannelli del controsoffitto sono improvvisamente crollati a terra, rendendo due stanze parzialmente agibili.

Tornano le polemiche

Per fortuna al momento del cedimento non si trovava nessuno sotto l’area interessata e non si registrano feriti. Ma l’episodio - ripreso con un video - ha riacceso l’allarme sulle condizioni della struttura, già da tempo al centro di segnalazioni e polemiche.

Il problema, infatti, non è nuovo. Solo un anno fa il centro era finito sotto i riflettori per un altro video che mostrava alcuni anziani arrampicarsi sul tetto per tentare riparazioni fai-da-te, esasperati dall’attesa di interventi. Lavori che, dopo quell’episodio, erano stati effettuati ma che oggi si rivelano insufficienti.

Cuzzilla: "Serve una visione diversa"

Le piogge del weekend hanno fatto il resto, trasformando infiltrazioni già presenti in un problema strutturale evidente (probabilmente gravato dai furti di rame). Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla, puntando il dito contro la mancanza di manutenzione e di programmazione: "Serve una visione diversa del futuro. I centri di incontro sono fondamentali per il tessuto sociale e devono essere mantenuti in sicurezza. I nostri anziani meritano rispetto e luoghi dignitosi".

La Circoscrizione, spiega, ha avviato un percorso per affidare la gestione dei centri alle associazioni, con l’obiettivo di ampliare le attività e aprire maggiormente questi spazi al territorio. Ma senza risorse adeguate per la manutenzione, il rischio resta quello di rincorrere le emergenze.

"Il caso di Stampalia è emblematico - conclude Cuzzilla -, si interviene tardi e si spende di più, con uno spreco di risorse pubbliche. Serve più attenzione e interventi tempestivi".