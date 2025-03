Borgo Filadelfia piange Giovanni Vico, per tanti anni uno dei volti di piazza Galimberti con lo storico negozio degli Alimentari Gallino

Ancora un lutto, per Borgo Filadelfia. Ancora un pezzo del quartiere (e della sua storia) che se ne va. Nei giorni scorsi - per la precisione venerdì 14 marzo, è infatti morto Giovanni Vico, volto noto e molto amato nella zona anche grazie alla sua attività commerciale che per tanti anni ha accompagnato la vita, la crescita e i cambiamenti del borgo. Gli Alimentari Gallino.



A darne l'annuncio, tramite i canali social, il figlio Luca, in una pagina dedicata a quella piazza Galimberti che per quasi mezzo secolo è stata la cornice all'interno della quale si è sviluppato il negozio di famiglia. E sono proprio le parole del figlio a tratteggiare in maniera efficace il profilo del papà, compreso il suo "ruolo" all'interno della comunità di Borgo Filadelfia. "Era molto amato da tutti perché era un brav'uomo e aveva sempre una battuta e un sorriso per tutti. Tutta la zona ci ha sempre ricambiato con tanto affetto, rispetto e stima".



Sempre secondo il racconto di Luca Vico, papà Giovanni è mancato a Valle San Matteo, una frazione di Cisterna d'Asti, dove ha vissuto con la moglie Rosanna e accudito, oltre che da Luca, anche dall'altro figlio Maurizio.



Un annuncio che ha subito scatenato un'ondata di affetto e di cordoglio da parte dei tanti residenti che frequentano le pagine social. Tanti i ricordi, le testimonianze di vicinanza, gli aneddoti. Anche alcune storie che si riallacciano: ex vicini di casa, tanti ex clienti (ma lo sono stati un po' tutti, in quegli anni), addirittura un ex dipendente che ha lavorato presso l'attività di famiglia.



I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 marzo, alle 14:30 presso la Chiesa di Valle San Matteo.