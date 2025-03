Torino Bellissima contro Lo Russo "Troppe deleghe a Tresso e Foglietta". Nel 2027 civici in campo per le Comunali

"Torino - ha poi aggiunto Firrao - è maglia nera per qualità dell'aria in Italia e si trova al 5° posto per la pericolosità delle strada". Stessa posizione per insicurezza, microcriminalità e furti con strappo. Ed i problemi che Torino Bellssima elenca sono tanti: dalla mancata convocazione dei sindacati autisti Gtt per un confronto, al basso stanziamento per il rifacimento delle strisce pedonali.

"Non riusciamo a trovare 300mila euro per raddoppiare lo stanziamento sugli attraversamenti, ma ne investiamo 600mila per un festival come il Todays fatto in un parco non adatto" ha chiosato Firrao.

"Giunta non accoglie proposte"

Per il collega Piero Abbruzzese il problema è che "la Giunta non accoglie le proposte approvate dal Consiglio Comunale". Per combattere la denatalità il gruppo aveva proposto una commissione ad hoc per analizzare la situazione, ma "non abbiamo avuto riscontro e Torino continua a perdere abitanti".

"Torino è sporca"