Strada dissestata su corso Orbassano: scatta il piano di manutenzione

Buche, crepe e un manto stradale ormai deteriorato. Il tratto di corso Orbassano compreso tra il civico 400 e strada del Portone è da tempo particolarmente critico per la viabilità. A ricordarlo in commissione Viabilità ci ha pensato il consigliere di Fdi della Circoscrizione 2, Vincenzo Macrì, evidenziando lo stato di forte degrado del sedime stradale. Una situazione che crea disagi quotidiani per automobilisti, motociclisti e mezzi pesanti che transitano in direzione Beinasco.

L’intervento con i fondi Crt

Per il tratto interessato, ha precisato il coordinatore alla Viabilità Alessandro Nucera, è previsto un intervento di manutenzione straordinaria, finanziato anche grazie al contributo della Fondazione Crt. Si tratta di risorse che vengono utilizzate in collaborazione con il Comune per sostenere lavori di riqualificazione urbana, in particolare per migliorare la sicurezza delle strade, dei marciapiedi e delle infrastrutture di quartiere. E corso Orbassano rientra tra le zone interessate per quanto riguarda la zona sud.

Le telecamere della corsia preferenziale

Nella stessa area sono, inoltre, presenti le telecamere per il controllo della corsia preferenziale, utilizzate per monitorare il traffico e sanzionare eventuali violazioni da parte dei veicoli non autorizzati. Una telecamera, quella al fondo di corso Orbassano, con una media di sanzioni elevatissima. Per questo mesi fa Fdi ha organizzato un sit-in chiedendone la rimozione. “Sentir dire che grazie a quei 400 metri sotto controllo, i bus migliorano i loro passaggi di 12 minuti mi sembra davvero fantascienza” ha dichiarato Macri.