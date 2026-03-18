Indennità di accompagnamento e malati oncologici: chemioterapia, priorità e sentenze

Quando si tratta l’argomento indennità di accompagnamento e malati oncologici, la prima cosa da chiarire è una: non è automatica. Avere una diagnosi di tumore, anche importante, non significa ottenere in modo immediato l’assegno. Quello che conta davvero, per legge, è la non autosufficienza.

In questo articolo facciamo chiarezza su come funziona l’accompagnamento per chi è in chemioterapia, quali sono i percorsi prioritari, che documenti servono e cosa fare se l’INPS respinge la domanda. Parleremo anche degli orientamenti della giurisprudenza e dell’ATP, uno strumento spesso decisivo.

L’accompagnamento è legato alla non autosufficienza

Partiamo dal punto fondamentale: l’indennità di accompagnamento spetta a chi, a causa di una patologia, non è in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure non riesce a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.

Quindi non conta tanto il tipo di malattia (tumore al seno, al polmone, linfoma, ecc.), ma gli effetti concreti che quella patologia ha sulla vita quotidiana.

Una persona in chemioterapia potrebbe:

avere forti astenie (stanchezza invalidante);

soffrire di neuropatie che compromettono la deambulazione;

avere effetti collaterali severi (vomito persistente, vertigini, confusione);

essere immunodepressa in modo significativo.

Se queste condizioni rendono il paziente dipendente in modo costante da un’altra persona, allora si può parlare di diritto all’accompagnamento. Se invece la persona è autonoma, anche se debilitata, l’indennità potrebbe non essere riconosciuta.

Chemioterapia e percorsi prioritari: cosa sapere

Una buona notizia c’è: per i malati oncologici sono previsti percorsi prioritari nelle procedure di accertamento sanitario.

Quando è in corso una terapia oncologica (chemioterapia, radioterapia, immunoterapia), il medico può indicare nel certificato introduttivo che si tratta di patologia oncologica attiva. Questo consente, in teoria, una convocazione più rapida a visita da parte dell’INPS.

In molti casi:

la visita viene fissata con priorità;

la valutazione tiene conto della fase acuta della malattia;

può essere riconosciuta una invalidità civile al 100% durante le terapie.

Attenzione però: invalidità al 100% non significa automaticamente accompagnamento. Sono due cose diverse. L’invalidità misura la riduzione della capacità lavorativa, l’accompagnamento invece riguarda l’autonomia personale.

Spesso, durante la fase più intensa delle cure, la commissione può riconoscere l’accompagnamento in via temporanea, con revisione dopo alcuni mesi. È una soluzione frequente quando si prevede un possibile miglioramento al termine della chemioterapia.

Per un quadro generale sulle condizioni che più frequentemente danno diritto alla prestazione, puoi vedere qui .

La documentazione fa la differenza

Se c’è un aspetto che incide davvero sull’esito della domanda è la documentazione medica. Non basta presentarsi con la diagnosi: serve un quadro clinico dettagliato e aggiornato.

Ecco cosa è particolarmente utile allegare:

piano terapeutico oncologico (con indicazione dei cicli di chemioterapia o altre cure in corso);

relazione dell’oncologo che descriva non solo la patologia, ma gli effetti funzionali;

certificazioni su eventuali complicanze (neuropatie, insufficienze d’organo, stati depressivi reattivi, ecc.);

referti recenti (TAC, PET, risonanze, esami ematochimici);

eventuali relazioni di fisiatri o neurologi se ci sono problemi motori.

Un errore comune è limitarsi alla diagnosi senza spiegare quanto e come la malattia incide sulla vita quotidiana . La commissione deve capire se il paziente:

riesce a lavarsi da solo;

si veste autonomamente;

prepara i pasti;

cammina senza rischio di cadute;

necessita di supervisione continua.

Più la relazione è concreta e descrittiva, più è facile che venga riconosciuto il diritto.

E se l’INPS respinge la domanda?

Succede spesso. Anche in presenza di terapie importanti, l’INPS può ritenere che non ci siano i requisiti per l’accompagnamento.

In questo caso non bisogna scoraggiarsi. Il primo passo non è una “causa” tradizionale, ma un procedimento chiamato Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità civile e accompagnamento.

Funziona così:

Si presenta ricorso al Tribunale competente.

Il giudice incarica un consulente tecnico d’ufficio, di solito un medico legale.

Il CTU visita il paziente e valuta la documentazione.

Redige una perizia.

Se la perizia del giudice risulta essere favorevole, l’INPS deve adeguarsi e pagare quanto dovuto, compresi gli arretrati.

È importante sapere che durante l’ATP si può produrre nuova documentazione medica, magari più dettagliata rispetto a quella presentata in fase amministrativa. Molte pratiche respinte in prima battuta vengono accolte proprio in sede giudiziaria.

Gli orientamenti giurisprudenziali: cosa dicono i tribunali

Negli anni, la giurisprudenza ha chiarito alcuni punti fondamentali in materia di accompagnamento e patologie oncologiche.

In particolare, i giudici hanno ribadito che:

non conta solo la diagnosi, ma la concreta compromissione dell'autonomia;

anche una situazione temporanea può giustificare l’accompagnamento, se la non autosufficienza è reale ;

; gli effetti collaterali delle terapie (chemioterapia inclusa) devono essere valutati al pari della patologia principale;

l’età del paziente non può essere un criterio discriminante.

In diverse sentenze, i tribunali hanno riconosciuto il diritto all’indennità anche quando l’INPS aveva negato la prestazione sostenendo che la persona fosse “ancora deambulante”.

Perché? Perché deambulare non significa automaticamente essere autonomi negli atti quotidiani.

Un altro principio importante è questo: la valutazione deve essere globale. Non si possono isolare singoli aspetti (“riesce a camminare per pochi metri”) senza considerare il quadro complessivo (astenia grave, rischio di cadute, necessità di supervisione continua).



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