Cercasi attraversamenti pedonali rialzati: "Le auto accelerano dopo la rotonda"

Installare un attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza del civico 23 di viale Thovez. E' la richiesta della consigliera di Fi della Circoscrizione 8, Veronica Pratis, per rallentare l'ingresso in rotonda.

"La richiesta nasce dal fatto che poche centinaia di metri più avanti, in direzione dell’istituto salesiano Valsalice - spiega Pratis -, una studentessa di 14 anni era stata colpita, nel 2024, da un veicolo riportando una frattura scomposta del braccio sinistro". Fattore che dimostra come tutta la zona sia potenzialmente pericolosa per i pedoni.

In almeno un paio di occasioni, al mattino e all'ora di pranzo, sono numerosi gli studenti che attraversano la strada in corrispondenza della rotonda. "Molti residenti e passanti si sono lamentati della pericolosità dell’inserimento in rotonda - continua Pratis -, che venga installato l’attraversamento rialzato oggetto della mozione. Nell'attesa dei lavori chiediamo anche un rifacimento delle strisce pedonali".