Iniziati a Moncalieri i lavori per il nuovo parcheggio della piscina: in arrivo 152 posti auto

A Moncalieri, a undici mesi dalla inaugurazione della nuova struttura di via Matilde Serao, gestita da Cus Torino e Rari Nantes, sono partiti in questi giorni i lavori per la realizzazione del parcheggio della piscina comunale.

900 mila euro, 150 posti auto

Sono in arrivo oltre 150 posti auto (compresi quelli riservati ai diversamente abili) che saranno realizzati con ingresso da via Ungaretti. Un progetto da 900 mila euro che dovrebbe essere portato a termine nel giro di sei mesi, per dare una risposta in tempi medio-brevi, quando la piscina sarà a pieno regime.

Stalli per le vetture elettriche

Rispetto al progetto originario sono saltate le pensiline fotovoltaiche, mentre sono confermate le piantumazioni di piccoli alberi lungo il perimetro e la realizzazione di aree verdi.

Saranno realizzati sei stalli per le auto elettriche, ma per vedere la posa delle colonnine bisognerà attendere che il Comune di Moncalieri chiuda la manifestazione di interesse fatta nei mesi scorsi con una 'call' rivolta agli operatori del settore.

Da oggi lavori in via Peschiera

Da oggi, 19 marzo, in via Peschiera sono partiti i lavori di Iren per il ripristino del manto stradale danneggiato. Fino alle ore 24 di mercoledì 26, eccetto sabato e domenica, è previsto il divieto di sosta e fermata (con tanto di rimozione forzata) su ambo i lati della strada, con istituzione del senso unico alternato dalle 7.15 alle 9 e poi ancora dalle 16 alle 19.30.

Su tutta l'area interessata dagli interventi viene istituito il limite di velocità di 30 km/h.