Incroci e attraversamenti sicuri, così via Fabrizi combatte la malasosta

Lavori per un milione e 160mila euro per migliorare la sicurezza stradale dei pedoni. L'elenco degli interventi, che riguardano e riguarderanno 18 attraversamenti pedonali, dove d’intesa con le Circoscrizioni il Comune ha deciso di procedere prioritariamente, sta oggi interessando anche via Nicola Fabrizi (quartiere Parella).

Sicurezza agli incroci

In cantiere c'è la messa in sicurezza degli incroci e degli attraversamenti pedonali. "Un intervento fondamentale sia per la sicurezza dei pedoni, spesso in difficoltà per la malasosta a centro strada, ma anche per gli automobilisti che da sempre trovano difficoltà ad attraversare gli incroci, con scarsa visibilità" così via social il vicepresidente del centro civico, Gianvito Pontrandolfo.

I lavori in città

Per quanto riguarda tutti gli attraversamenti saranno realizzati passaggi rialzati, verranno allargati i marciapiedi e per agevolare i pedoni nell’attraversamento saranno realizzate banchine salvagente al centro della carreggiata che consentano loro di procedere in due tempi. L’impiego di nuovi dispositivi luminosi permetterà di migliorare la visibilità della segnaletica e dei percorsi, si procederà all’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali e, quando necessario, si interverrà sull’ampiezza della carreggiate e installando rallentatori ad effetto ottico per indurre una moderazione della velocità.

"Intervento importante"

"Abbiamo richiesto con forza un intervento importante su via Fabrizi - hanno spiegato il presidente del centro civico, Alberto Re, e il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 4, Marcello Badiali -. Con questi lavori molti attraversamenti pedonali verranno resi più sicuri e la visibilità agli incroci sarà migliore. Grazie all’assessora Foglietta e agli uffici della Viabilità che si sono dimostrati sensibili e hanno colto l’opportunità di destinare risorse importanti sui nostri quartieri".