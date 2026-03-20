Caselle in fermento: quattro giorni di birra artigianale tra gusto e sapori d'Italia

Da giovedì 26 a domenica 29 marzo, il Palatenda del Prato della Fiera di Caselle Torinese ospiterà la Festa della Birra Artigianale – World Beer Festival. Il tutto avverrà in una location coperta e riscaldata, che garantirà l’evento anche in caso di maltempo. Organizzata da GTA Management con il patrocinio del Comune, la manifestazione porterà in provincia di Torino dodici birrifici artigianali selezionati provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto e un ospite speciale dalla Puglia.

Al centro dell’evento la birra artigianale, proposta in tutte le sue varietà: dalle IPA alle lager, dalle stout alle bionde, dalle rosse alle birre aromatizzate. Accanto alla birra, sei truck di street food d'Italia propongono specialità regionali: cucina pugliese, arrosticini, smash burger, barbecue di carne, salsiccia polenta con cinghiale e altre sfiziosità.

Le dodici realtà brassicole artigianali racconteranno la passione per la birra di qualità. Ogni birrificio porterà con sé una storia fatta di materie prime selezionate, creatività e lavorazione accurata. La selezione rappresenterà etichette che spazieranno dagli stili classici alle sperimentazioni più originali. Un'occasione unica per scoprire la ricchezza dei birrifici artigianali di qualità.

Tutto è pronto al Palatenda del Prato della Fiera: l'area degustazione sarà aperta giovedì e venerdì dalle 18 alle 24, mentre sabato e domenica l’apertura sarà anticipata alle 12. Per le famiglie, spazio bimbi gratuito e gonfiabili a pagamento per intrattenere i più piccoli. L'appuntamento darà il via a una lunga stagione di eventi enogastronomici che animeranno Caselle fino a settembre.

Info: 339 8224572