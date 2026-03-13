Asian Food Fest: dieci ristoranti asiatici di Torino si sfidano a Green Pea

Torino guarda a Oriente

Le brezze dell’Asia soffiano sempre più spesso sulla scena gastronomica torinese. Dopo l’evento Gaya Gaya, festival della cultura nipponica previsto per il 21-22 marzo al Mercato Centrale, ecco i sapori d’Oriente tornar a far capolino, giovedì 26 marzo, a Green Pea: sarà qui infatti che si terrà l’Asian Food Fest, un vero e proprio viaggio tra tradizioni culinarie millenarie del continente asiatico attraverso i piatti iconici di dieci ristoranti cittadini.

Una scena gastronomica in fermento

Negli ultimi anni la ristorazione asiatica a Torino ha conosciuto una crescita significativa. Ramen bar, gastronomie giapponesi, locali di street food cinese e ristoranti dedicati alle cucine del Sud-Est asiatico hanno ampliato l’offerta cittadina con proposte autentiche e contemporanee. L’Asian Food Fest nasce proprio per raccontare questo fermento e mettere in luce alcune delle realtà più interessanti della città.





Degustazioni e voto del pubblico

Ad essere protagonista della serata sarà il pubblico stesso che, dopo aver degustato tutte le dieci proposte dei ristoranti partecipanti, potrà votare con un gettone il proprio piatto preferito. Il giudizio dei partecipanti sarò confermato o smentito da una giuria chiamata a valutare i piatti su piano più squisitamente tecnico. confermare o ribaltare il risultato finale.

Dal ramen al sushi, viaggio tra i sapori

Il percorso gastronomico di Asian Food Fest spazierà tra diverse tradizioni culinarie asiatiche. Tra le proposte il ramen di Ramen Bar Akira, i baozi di Tuttofabrodo, l’okonomiyaki di Akaiito Gastronomia Giapponese, il wagyu burger di Donburi, oltre al sushi di Gari e alle specialità delle cucine indiana, thailandese e malesiana. Un itinerario di assaggi che, per una sera, trasformerà Torino in una piccola capitale dei sapori d’Oriente.





Info e programma: www.shop.tobevents.it/event/asianfoodfestcontest/