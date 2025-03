Messer Tulipano celebra 25 anni: colori, storia e tradizione al Castello di Pralormo

Sapori, colori e tradizioni. Messer Tulipano compie 25 anni e si prepara a festeggiare l’importante compleanno riaprendo le porte del Castello di Pralormo. L’appuntamento per i curiosi e gli amanti della tradizione floreale è da sabato 29 marzo, giorno dell’inaugurazione, al primo maggio.

130mila tulipani

Sono 130mila i tulipani che trovano asilo tra gli alberi secolari, nell’immenso parco progettato nel 19esimo secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten. Lungo aiuole morbide e sinuose, progettate per non alterare l’impianto storico originario. Rinnovati nelle varietà e nel colore.

Tra le tante curiosità spicca una collezione di tulipani botanici e un percorso nel sottobosco dedicato ai tulipani conosciuti dal 1600. Nel sottobosco presenti muscari blu, narcisi, pervinche blu ai bordi dello stagno e giacinti.

Le curiosità

Ai 130mila tulipani si aggiungono alcune varietà floreali speciali piantate in cassette olandesi. Come il tulipano “a fior di giglio” che presenta un gambo sottile e petali appuntiti, i “viridiflora” con le fiammature verdi, i tulipani “famiglietta” che si presentano a mazzetto su un unico stelo, i “parroquet” dai petali spettinati e i “frills” con i petali frastagliati.

All’interno dell’Orangerie un percorso dedicato alla storia del tulipano mentre nella serra antica, arrivata da Parigi, si potrà ammirare una collezione di orchidee e nel giardino su cui si affaccia la serra sarà presente il tulipano nero “Queen of the night”. Può concludere l’esperienza un vialetto degli uccellini dedicato ai bambini.

Non mancheranno poi eventi di colore: il 19 aprile pomeriggio l’associazione Historia Subalpina sarà presente con un momento di danza, accompagnati da particolari melodie a tema Belle Epoque.

Traguardo storico

“Un grande esempio di come il pubblico e il privato possano fare squadra” così la consigliera metropolitana delegata al Turismo, Sonia Cambursano, nel fare riferimento alla partnership con Intesa Sanpaolo, Reale Mutua, Acqua Sant’Anna e Fantolino che per festeggiare l’evento ha realizzato una confezione speciale di uova delicate bianche, in edizione limitata.

“Con questa iniziativa – ha precisato Gabriella Fantolino - vogliamo rendere omaggio alla bellezza e alla tradizione, portando nelle case dei nostri consumatori parte della magia di Messer Tulipano”.

“Un traguardo faticoso raggiunto con grande impegno - ha spiegato la contessa Consolata Soleri di Pralormo - In questi 25 anni ci sono state grandi vittorie ma anche qualche sconfitta”.

Dal punto di vista organizzativo Messer Tulipano presenta una novità, il ripristino del servizio navetta. “Che dal parcheggio - spiega la sindaca di Pralormo, Emma Burzio - porterà i visitatori al Castello. Come amministrazione sappiamo che Pralormo fa ormai rima con tulipano e da sempre facciamo il possibile per rendere ogni edizione più importante della precedente”. Alla Camera di Commercio, presente con i Maestri del Gusto, il compito di offrire ai visitatori vere e proprie esperienze gastronomiche.

Informazioni

Messer Tulipano è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, sabato domenica e gestivi dalle 10 alle 19. Presente anche un dog bar per gli amici a quattro zampe.

Nell’occasione si inaugura anche la nuova stagione di aperture al pubblico all’interno del castello che propone due itinerari: uno dedicato alla vita quotidiana in un’antica dimora e uno al Trenino del Conte.