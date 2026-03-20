Vintage e riuso protagonisti nel mercatino di piazza Crispi

Una giornata dedicata al riuso, al vintage e al collezionismo. Sabato 21 marzo 2026 piazza Crispi ospiterà un mercatino dell’usato aperto al pubblico, in programma dalle ore 8 alle 18 nell’area coperta della piazza.

L’iniziativa offrirà ai visitatori la possibilità di curiosare tra oggetti di seconda mano, libri, articoli di arredo e pezzi da collezione, in un contesto accessibile e protetto dalle condizioni meteo. L’area coperta garantirà infatti lo svolgimento dell’evento sia in caso di sole che di pioggia.

L’ingresso sarà libero e aperto a tutti, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e promuovere pratiche sostenibili legate al riutilizzo degli oggetti.

Non solo acquisti: il mercatino rappresenta anche un’opportunità per chi desidera vendere articoli usati. Gli organizzatori invitano gli interessati a contattarli tramite i canali social o telefonicamente per ottenere informazioni e prenotare uno spazio espositivo.

Un appuntamento che unisce economia circolare, passione per il vintage e socialità, trasformando per un giorno piazza Crispi in un punto di incontro per cittadini e appassionati.