A MineraLuserna 2026 si parla di suolo del territorio pinerolese

Il ‘Foglio Pinerolo’ della Carta Geologica Nazionale verrà presentato durante la conferenza in anteprima nazionale ‘Capire il territorio attraverso le carte geologiche’, a cura del professor Rodolfo Carosi dell’Università di Torino, organizzata dall’associazione Sën Gian in preparazione alla rassegna MineraLuserna che si terrà maggio.

“Con il Dipartimento di Scienze della Terra di Torino ci sono già state collaborazioni, ad esempio quando abbiamo curato un progetto mineralogico legato all’ecomuseo di Rorà. Quando mi è arrivata la notizia che nel 2026 sarebbe stato pubblicato l’aggiornamento, che avviene ogni 20-30 anni circa, del Foglio Pinerolo, che riguarda le nostre zone, mi sono informato per chiedere se ci fossero delle novità sostanziali o se si trattasse di una riedizione del foglio precedente – spiega Tullio Parise, presidente di Sën Gian –. Questi documenti sono fondamentali per lo studio del suolo, la Carta Geologica dà delle indicazioni ben chiare su come, dove e se bisogna costruire o meno. È importante sottolinearlo soprattutto in un momento in cui in Italia i dissesti idrogeologici sono all’ordine del giorno e nessuno ascolta indicazioni e allarmi dei geologi”.

Visto che delle variazioni rispetto all’ultimo Foglio di 30 anni, per capire qualcosa in più della situazione pinerolese, si è pensato di contattare il professor Rodolfo Carosi. Docente nei corsi di Geologia Strutturale, Geologia Strutturale Applicata, Orogenesi e Tettonica e Geologia Regionale, è anche presidente per il triennio 2024-26 della Società Geologica Italiana che sta realizzando la Carta Geologica Nazionale.

“Carosi è l’interlocutore adatto per rappresentare l’Università degli Studi di Torino a MineraLuserna – aggiunge Parise –. Questa collaborazione rende la nostra rassegna unica nel contesto piemontese. Teniamo molto al coinvolgimento di tutte le scuole e della ricerca scientifica, che è per noi da sempre preziosa e fondamentale per la connotazione divulgativa che vogliamo che MineraLuserna abbia”.

La conferenza si terrà domani, sabato 21 marzo, alle 21 alla BiblioAgorà di Luserna San Giovanni in via Ribet 7. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 348 0382734 o 327 3149183 o mandare una e-mail agli indirizzi tullioparise@gmail.com o associazionesengian@gmail.com.