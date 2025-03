Rotti dai vandali i canestri del campo da basket: "Li avevamo rimessi 2 mesi fa"

Nemmeno il tempo di gioire per l’installazione della recinzione, attesa da tempo e avvenuta come da copione martedì mattina, che ai residenti del quartiere Santa Rita tocca fare i conti con l’ennesimo atto vandalico. Questa volta ai danni dei due canestri, per altro sostituiti proprio di recente, del campetto situato tra i palazzoni di via San Marino e via Buenos Aires.

Tina Anselmi, quanti guai

Non c’è pace, insomma, per il giardino intitolato nell'aprile del 2022 a Tina Anselmi, già salito agli onori delle cronache per l’incendio che ha distrutto una vecchia bocciofila. E ancora prima per la "bravata" delle svastiche sulla targa (agosto dello stesso anno).

“A gennaio abbiamo provveduto a collocare i canestri - così il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 2, Massimo Sola -. Tuttavia sono stati vandalizzati in due occasioni nel giro di un paio di mesi. Il primo a febbraio, il secondo è recentissimo”. E’ probabile che le persone in questione si siano appese al tabellone, tirandolo poi giù. Forse anche involontariamente. Di certo resta il danno per un campo che ora ha finalmente la recinzione ma ha di nuovo perso i canestri.

Nuova fornitura?

“Proveremo a chiedere una nuova fornitura, magari canestri anti vandalizzazione - continua Sola -, ma di sicuro è un problema che non risolveremo nel breve perché il budget è quello che è”. Un’altra opzione è quella di avviare una campagna di comunicazione, magari per spiegare ai fruitori del giardino e dell’area giochi che un bene pubblico danneggiato va a discapito di tutto il quartiere. Un esempio su tutti può essere quello dell'incendio che ha distrutto il gioco combinato ai giardini Ravera, a Mirafiori Sud. Per metterne uno nuovo ci è voluto un annetto.

“Quel giardino (il Tina Anselmi) ha qualche problema. Bocciofila compresa. Ma con i soldi della Due abbiamo, almeno, rimosso quel che rimaneva della bocciofila". Il resto lo porterà via Amiat.