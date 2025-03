Operazione antidroga dei carabinieri: misure cautelari per 12 pusher, 5 finiti in carcere [VIDEO]

Nella notte appena trascorsa, nell’ambito di indagini coordinate dal Tribunale di Torino, i Carabinieri della Compagnia San Carlo, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di dodici soggetti di origine centro e nord africana.

Scoperto “mercato della droga a cielo aperto”

In particolare per cinque di loro è scattata la misura di custodia in carcere, mentre per i restanti sette è stata applicato il divieto di dimora in Torino. Nel corso dell’attività investigativa, che ha visto anche l’ausilio di sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri della Stazione Po Vanchiglia, hanno scoperto un vero e proprio “mercato di droga a cielo aperto”, attivo senza sosta sia di giorno che di notte.

Quasi 300 dosi vendute di hashish e marjuana

I soggetti destinatari delle misure consegnavano la droga in Via Cesare Balbo, zona Santa Giulia, a pochi metri dalla Mole Antonelliana, luoghi abitualmente frequentati da studenti universitari.

Sono stati accertati ben 295 cessioni di hashish e marjuana, cinquanta persone sono state arrestate in flagranza di reato, altre quindici sono state denunciate per spaccio di sostanza stupefacente, tutto questo anche successivamente alla chiusura dell’indagine. I presunti malfattori sono tutti gravemente indiziati di “concorso continuato nella cessione di sostanze stupefacenti”.

I provvedimenti a carico del soggetto citato sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.