Muore per una complicanza del parto, salvo il neonato

È stata trasferita d'urgenza alle Molinette di Torino per una complicanza durante il parto. Ma una trentenne non ce l'ha fatta. L'équipe dell'Agnelli di Pinerolo è riuscita a salvare solo il neonato.

Il parto è avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 marzo. Nelle prime ore del mattino, dopo le complicanze, conseguenti al parto, la giovane è stata trasportata in gravi condizioni alle Molinette per rianimarlo e qui è deceduta lunedì 16.

La vicenda è al vaglio della Procura di Torino che ha raccolto la documentazione. Intanto l'Asl To3 commenta così la tragica vicenda: "La Direzione generale e tutti i professionisti dell’AslTo3 esprimono profondo cordoglio per quanto accaduto e rivolgono le più sincere condoglianze alla famiglia della paziente per questo gravissimo lutto. Durante il parto si è verificata una complicanza clinica. I professionisti sanitari presenti hanno immediatamente messo in atto tutte le procedure previste per affrontarla. Nel rispetto della famiglia e con la massima trasparenza, l’Azienda ha immediatamente messo a disposizione della Procura della Repubblica la documentazione clinica relativa al caso, affinché possano essere svolti gli accertamenti ritenuti opportuni".