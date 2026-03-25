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Cronaca | 25 marzo 2026, 09:42

Muore per una complicanza del parto, salvo il neonato

La trentenne trasferita d'urgenza da Pinerolo alle Molinette, ma non ce l'ha fatta

Muore per una complicanza del parto, salvo il neonato

È stata trasferita d'urgenza alle Molinette di Torino per una complicanza durante il parto. Ma una trentenne non ce l'ha fatta. L'équipe dell'Agnelli di Pinerolo è riuscita a salvare solo il neonato.

Il parto è avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 marzo. Nelle prime ore del mattino, dopo le complicanze, conseguenti al parto, la giovane è stata trasportata in gravi condizioni alle Molinette per rianimarlo e qui è deceduta lunedì 16.

La vicenda è al vaglio della Procura di Torino che ha raccolto la documentazione. Intanto l'Asl To3 commenta così la tragica vicenda: "La Direzione generale e tutti i professionisti dell’AslTo3 esprimono profondo cordoglio per quanto accaduto e rivolgono le più sincere condoglianze alla famiglia della paziente per questo gravissimo lutto. Durante il parto si è verificata una complicanza clinica. I professionisti sanitari presenti hanno immediatamente messo in atto tutte le procedure previste per affrontarla. Nel rispetto della famiglia e con la massima trasparenza, l’Azienda ha immediatamente messo a disposizione della Procura della Repubblica la documentazione clinica relativa al caso, affinché possano essere svolti gli accertamenti ritenuti opportuni".

Redazione

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