L'ex stazione di rifornimento è un rudere: "Bisogna demolirla"

L'ex stazione di rifornimento (già ex Ip) tra corso Vercelli e via Ivrea, quartiere Pietra Alta, è finita nel mirino della Circoscrizione 6. Dopo 10 anni di abbandono, la struttura si è oggi trasformata in un monumento al degrado.

Al momento è stata transennata e da un paio di mesi sono stati murati anche gli accessi. All'esterno sono presenti anche i cartelli che segnalano l'eventuale pericolo ai trasgressori. "Chiediamo al Comune di Torino di intimare lo sgombero ai proprietari" così il capogruppo di Fi della Circoscrizione 6, Luciano Speranza, autore di un ordine del giorno presentato nell'ultimo Consiglio.

La richiesta è quella di riqualificare l'area, sull'esempio di quanto fatto in corso Giulio Cesare angolo via Pergolesi, vicino al centro Mediaword. "Magari trasformandola in un parcheggio o in un angolo verde, con panchine" conclude Speranza.