Paura in via Sanremo, rissa a colpi di bastone fuori da un minimarket

Serata ad alto tasso alcolemico in via Sanremo, a Mirafiori, dove questa sera si è verificata una rissa tra alcuni avventori di un minimarket della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, riprese in un video, due soggetti, visibilmente alterati, avrebbero dato origine a uno scontro a colpi di bastone degenerato rapidamente, richiedendo l’intervento di due pattuglie dei carabinieri per riportare la situazione sotto controllo.

Il caso è stato segnalato dal consigliere della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera. L’episodio riaccende i riflettori su una situazione che i residenti denunciano da tempo. Il quartiere, in passato, è già stato al centro di numerose segnalazioni per la vendita di alcolici a tutte le ore e per i conseguenti schiamazzi. I comitati di quartiere, raccogliendo le firme, avevano più volte chiesto controlli stringenti e provvedimenti per limitare gli eccessi.