I poliziotti suonano alla porta e lui getta la droga dalla finestra: arrestato un 48enne in corso Salvemini

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino italiano di 48 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti sono stati avvertiti di una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti presso un’abitazione in corso Salvemini.

Giunti presso lo stabile segnalato gli agenti, hanno individuato l’appartamento e dopo aver bussato più volte, hanno sentito rumori provenienti dall’interno, come se qualcuno stesse aprendo una finestra.

Poco dopo, una donna ha aperto la porta dell’appartamento e i poliziotti hanno notato un uomo lanciare qualcosa fuori dalla finestra del cucinino.

Controllando all'esterno dello stabile, in corrispondenza della finestra del cucinino, sono stati recuperati due involucri di plastica trasparente contenenti rispettivamente cocaina e hashish, e un bilancino sporco di cocaina.

La perquisizione dell’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire un ulteriore involucro contenente marijuana e 350 euro di possibile provento dell’attività illecita.