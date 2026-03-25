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Cronaca | 25 marzo 2026, 10:15

A 15 anni era già uno spacciatore professionista: fermato a Ivrea con crack, cocaina, contanti e una pistola giocattolo

In manette un giovane controllato a bordo della sua minicar: dalla perquisizione sono stati trovati anche 1500 euro in contanti

Il materiale sequestrato al giovane

Il materiale sequestrato al giovane

Un quindicenne è stato arrestato a Ivrea dalla Polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo in strada, infatti, gli agenti hanno fermato una minicar con a bordo il giovane, già noto alle forze dell'ordine.

E' scattata la perquisizione e, nascosto dietro il sedile, è stato trovato un marsupio con all’interno una pistola giocattolo e nove involucri di cocaina pronti per lo smercio e 1500 euro in contanti, in banconote di diverso taglio, ritenuti provento di attività illecita. La perquisizione personale ha fatto ritrovare anche 27 pezzi di crack.

redazione

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