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Cronaca | 25 marzo 2026, 20:47

Incendio di sterpaglie a Vigone: intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme si sono sviluppate in via della Natura

(Foto di repertorio)

(Foto di repertorio)

Intervento dei vigili del fuoco di Carmagnola nelle campagne vigonesi. L’allerta è scattata per un incendio di sterpaglie. Verso le 20, un camion dei pompieri e un pick up hanno attraversato il paese, a sirene spianate, in direzione Cercenasco. Il rogo si è generato in via della Natura, la strada che costeggia il cimitero, nella zona dopo la fine del camposanto. L’autobotte, vista la strada stretta, è rimasta parcheggiata nel piazzale, mentre il pick up ha raggiunto il luogo dell’incendio.

Malgrado il forte vento, che si era alzato nei minuti precedenti, ci è voluto poco per spegnere le fiamme e tutto si è chiuso verso le 20,30.

Marco Bertello

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