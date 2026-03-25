Incendio di sterpaglie a Vigone: intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco di Carmagnola nelle campagne vigonesi. L’allerta è scattata per un incendio di sterpaglie. Verso le 20, un camion dei pompieri e un pick up hanno attraversato il paese, a sirene spianate, in direzione Cercenasco. Il rogo si è generato in via della Natura, la strada che costeggia il cimitero, nella zona dopo la fine del camposanto. L’autobotte, vista la strada stretta, è rimasta parcheggiata nel piazzale, mentre il pick up ha raggiunto il luogo dell’incendio.

Malgrado il forte vento, che si era alzato nei minuti precedenti, ci è voluto poco per spegnere le fiamme e tutto si è chiuso verso le 20,30.