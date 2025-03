Dalle Vallette a Borgo Vittoria in bici, la ciclabile sarà pronta a settembre

La pista ciclabile di corso Ferrara e Grosseto verrà completata il prossimo settembre, al termine dei 600 giorni di lavoro presti da cronoprogramma. E' quanto ha annunciato l'assessore alla Viabilità di Palazzo Civico, Chiara Foglietta, rispondendo a un'interpellanza del capogruppo di Torino Bellissima in Comune, Pierlucio Firrao.

A che punto siamo

Per quanto riguarda i lavori di adeguamento agli impianti semaforici oggi risultano già completati i seguenti incroci: Ferrara-Traves, Ferrara-Molise-Grosseto, Ferrara-via delle Peonie e l'incrocio tra corso Grosseto e strada Altessano.

Nei prossimi giorni avranno inizio le attività propedeutiche all'adeguamento dell'impianto di corso Grosseto con via Sansovino mentre restano da realizzare i lavori in corso Grosseto all'angolo con piazza Manno. "Senza spese aggiuntive rispetto a quanto già stanziato - ha spiegato Foglietta aggiungendo che -. Nelle prossime settimane verranno eseguite le operazioni di posa della segnaletica orizzontale e verticale, rendendo così fruibile il primo tratto della pista ciclabile già realizzata".

Non è stato possibile anticipare i lavori a causa delle temperature non idonee per questo tipo di operazioni.

Rispettare i tempi

"I lunghi lavori per la realizzazione della ciclabile tra corso Grosseto e corso Ferrara si stanno avvicinando alla conclusione - replica Firrao -. Il primo tratto, compreso tra via delle Primule e via Sansovino, sarà fruibile già nelle prossime settimane, mentre il completamento dell’intero percorso è previsto per settembre prossimo. Auspichiamo che questa volta i tempi siano rispettati".