Un pezzo di storia di Moncalieri finisce in vendita su idealista: 4 milioni per la ex Ilte

Un pezzo di storia di Moncalieri in vendita su idealista: 4 milioni per l'ex Ilte

C'era una volta la Ilte (Industria Libraria Tipografica Editrice) di Moncalieri, che per decenni aveva fatto la storia dell'editoria e della tipografia non solo torinese. Dopo il fallimento e anni di abbandono e degrado, ora si prepara un futuro diverso. E una parte corposa della struttura adesso è finita in in vendita su idealista per 4 milioni di euro.

Un anno fa l'acquisizione da parte di un fondo

Il fondo Lcp nel 2022 si era aggiudicata l'intero complesso all'asta fallimentare per una cifra di circa 9 milioni di euro. Poco dopo aveva raggiunto un pre accordo con il gruppo Zalando e negli ultimi mesi era stato realizzato il piano di caratterizzazione dell'area, con l'inizio della bonifica e la rimozione dei rifiuti. Ma l'abbattimento della vecchia torre, che sembrava cosa certa, evidentemente è tornata in gioco, perché adesso 120 mila mq dell'area (sul totale dei 270 mila) vengono spezzettati dal progetto e finiscono in vendita sul portale per eccellenza per chi è interessato a tutto ciò che riguarda l'immobiliare.

In vendita 120 mila mq su idealista

Si tratta di quella parte dell'area occupata da strutture coperte, che includono aree manifatturiere, di imballaggio, magazzini con altezze che arrivano fino a 25 metri, e uffici. Il complesso è da ristrutturare ed evidentemente, prima di tornare al piano iniziale di abbattere tutto e ripartire da zero, il fondo Lcp vuole vedere se riesce a portare a casa una cifra importante, vendendo la parte 'storica' del complesso.

Nel passato giornali, riviste ed elenchi telefonici

La storia della Ilte è tanto ricca quanto affascinante. Fondata il 26 aprile 1947 come Istituto del libro italiano S.r.l., questa tipografia industriale ha avuto l'incarico di stampare giornali, riviste e gli elenchi telefonici per decenni. Dopo vari cambi di denominazione, l'azienda ha subito un duro colpo nel giugno 2017. Lo stabilimento di Moncalieri è ora una struttura vuota, ma piena di ricordi.

Per cinquant'anni, in questo gigantesco complesso, sono stati stampati giornali, riviste e directory telefoniche. L'emblematica torre della Ilte è stata uno dei simboli di Torino sud, un edificio di 10 piani che come caratteristica distintiva aveva le due imponenti scale a chiocciola che adornano ciascuna delle sue pareti laterali. Chissà ora cosa riserverà il futuro, oltre all'annunciato arrivo del colosso dell'e-commerce Zalando.