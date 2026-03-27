Giovani e tradizioni: a Bricherasio la Pro loco riparte dalla Mangia e Cammina

“Rimettere in piedi la Mangia e Cammina, con un nuovo percorso e un nuovo menù”: è questo uno degli obiettivi del direttivo della Pro loco di Bricherasio in parte rinnovato. Il 15 marzo si sono svolte le elezioni dei consiglieri, mentre lunedì 23 marzo sono state assegnate le cariche del direttivo.

Alla presidenza è stato confermato Alberto Godino, che entra così nel suo terzo mandato. Confermati anche i vicepresidenti, Patrick Aglì e Davide Bernardi, e la cassiera, Maura Colmo. C’è stato invece un avvicendamento tra le segretarie: Sonia Castagno ha preso il posto di Martina Felizia. “Un’altra novità del direttivo è il collegio dei probiviri: organo di controllo interno che siamo stati chiamati a istituire in quanto ente del terzo settore” spiega Godino. La presidenza del collegio è andata a Vilma Benedetto, al suo primo incarico. Con lei ci sono Daniele Falco, anche lui al primo incarico, e Daniele Mouria.

Novità anche tra i consiglieri che hanno poi eletto il direttivo: con l’assemblea del 15 marzo sono entrati tre giovani: Lorenzo Falco, Davide Rossetto e Gabriel Volpe. “Si tratta di tre giovani sotto i 25 anni e per noi il loro ingresso è un fatto molto importante – commenta Godino –. Contribuisce a rassicurarci, infatti, sulla tenuta futura dell’associazione”.

Gli altri consiglieri sono Livio Aglì, Elsa Bernardi, Marco Bernardi, Gabriella Blanc, Flavio Bonansea, Fabio Caffaratti, Luciano Cavallero, Roberto Faggio, Liliana Falco, Stefano Gosso, Sergio Morero, Dario Vaglienti e Mario Vottero. “Tra di loro, Bonansea è il nostro ‘veterano’: è in Pro loco da 52 anni, cioè fin dalla fondazione dell’associazione” aggiunge Godino.

Tra gli obiettivi del triennio del nuovo mandato c’è riproporre la Mangia e Cammina, manifestazione molto partecipata, ma che l’anno scorso è stata sospesa: “Vogliamo infatti portare avanti la tradizione della Pro loco e migliorarla, grazie anche al contributo dei nuovi ingressi in associazione e nel direttivo. In particolare, per la Mangia e Cammina ci impegniamo a elaborare un nuovo menù e un nuovo itinerario” conclude Godino.