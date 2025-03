In monopattino in tangenziale nord: folle sfida di alcuni ragazzini

Un gesto folle, forse un gioco per far vedere che non si aveva paura di sfilare al fianco di auto che viaggiano a 100 (e più) chilometri orari.

Due monopattini in tangenziale nord

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 marzo, quattro ragazzini, a bordo di due monopattini, hanno percorso la tangenziale nord di Torino. Il conducente di una vettura li ha visti poco prima dello svincolo per l'autostrada che conduce ad Aosta, segnalando subito la loro presenza alla Polizia Stradale.

Ripresi prima dello svincolo per Aosta

I due monopattini viaggiavano lungo la corsia di soccorso, incuranti del pericolo che correvano loro e di quello che facevano correre ai mezzi che li incontravano lungo il tragitto. Si è rischiato davvero l'inverosimile.