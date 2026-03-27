Giochi e laboratori, un pomeriggio dedicato all’educazione ambientale in Aurora

Un pomeriggio all’insegna dell’educazione civica e della sostenibilità ha animato ieri, venerdì 27 marzo, il quartiere Aurora, davanti alla scuola Primaria Aurora in via Cecchi 16. Protagonista dell’iniziativa è stata la mascotte di Amiat, Taurino Netturbino, che ha guidato bambini, famiglie e cittadini in un percorso ludico e interattivo dedicato alla raccolta differenziata e alla tutela dell’ambiente urbano.

Imparare giocando

Tra giochi, quiz e attività pratiche, i più piccoli hanno potuto scoprire come comportamenti quotidiani corretti nella gestione dei rifiuti possano avere un impatto concreto sul decoro della città e sulla sostenibilità del territorio. L’evento ha voluto trasformare l’apprendimento in un momento divertente, stimolando la partecipazione attiva e il senso di responsabilità dei giovani cittadini.

Pratiche virtuose

All’iniziativa hanno preso parte, oltre a Taurino Netturbino, l’assessora alla Transizione Ecologica della Città di Torino, Chiara Foglietta, il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, la coordinatrice all’Ambiente, Marta Sara Inì, il coordinatore della Sottocommissione Ecologia, Giuseppe Cammarata e la presidente di Amiat Gruppo Iren, Paola Bragantini.

L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto della città volto a sensibilizzare i cittadini su pratiche virtuose e comportamenti sostenibili, in particolare nella gestione dei rifiuti. Attraverso momenti come questo, Torino mira a costruire una comunità più consapevole e partecipe, in cui ogni gesto quotidiano contribuisca a migliorare la qualità della vita urbana e la tutela dell’ambiente.