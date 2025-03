Maria, cuore di mamma: “Enrico stai tranquillo, hai professionalità e competenza”

Consigliera in opposizione dal 2009 al 2011 e poi, di nuovo, tornata in prima fila tra i banchi di via San Benigno, dove dal 2022 siede - questa volta - in maggioranza. Grazie anche ai voti presi nel suo quartiere: Falchera. Maria Piarulli non è solo la capogruppo della Lega della Circoscrizione 6, è anche la madre di uno dei politici più chiacchierati del momento: il presidente della Circoscrizione 5, Enrico Crescimanno. Da qualche settimana al centro di una maxi polemica: per via del passaggio di tre coordinatori Ventra, Borelli e Subbiani dalla maggioranza alla minoranza. Tutti per motivi diversi, ma in realtà legati da un filo comune: un rapporto logoro con il presidente. Il risultato è uno solo: il Consiglio non viene convocato dal 13 febbraio e la maggioranza, al momento, non ha i numeri per governare.

"Professionalità e competenza"

A domanda diretta la consigliera Maria non si nasconde e finita l'ennesima commissione esce allo scoperto: "Non lo difendo come mamma ma come politica" spiega la Piarulli che lancia un messaggio chiaro. "Per me può stare tranquillo, prima di tutto ha la professionalità e la competenza - così la consigliera del Carroccio -. E poi sta difendendo la dignità, ciò che gli ha insegnato la propria famiglia. Altro non voglio dire”.

Il resto sono questioni ormai conosciute. Dal caso della presunta "Poltrona per due" fino al meme dell'Ultima Cena passando per gli attacchi dei consiglieri di opposizione. Da Martina (Ms5) alla stessa Ventra (che in maggioranza tornerebbe solo con un altro presidente) passando per chi ha accusato Crescimanno di paralizzare il centro civico.