Bus caduto nel Po, terminate le operazioni di messa in sicurezza: riaperto ponte della Gran Madre

Sono terminate nella notte le operazioni di messa in sicurezza dell'area all'angolo tra i Murazzi Fred Buscaglione e piazza Vittorio, dove ieri intorno ai 17.30 un bus in retromarcia ha sfondato in parapetto ed è finito nel Po: morto l'autista Nicola Di Carlo. Nelle scorse ore è stato riaperto completamente al traffico il ponte della Gran Madre, così come corso Cairoli e Lungo Po Diaz: le auto e gli altri mezzi hanno ripreso a circolare.

Circolazione torna alla normalità

Torna alla normalità anche il transito dei bus (linee 13,15, 53, 56 e 70), che ieri era stato deviato. I pompieri hanno terminato il recupero del pullman dal fiume poco prima delle 21.30. I vigili del fuoco, così come gli operai della Città, hanno lavorato tutta la notte per la messa in sicurezza dell'area.

Le paratie

Nel punto dove è caduto il bus sono state messe delle paratie in metallo verde, con dei piantoni di cemento, dal ponte della Gran Madre fino al muretto dei Murazzi. Durante la retromarcia il pullman, prima di cadere nel fiume, ha completamente distrutto le protezioni in cemento.