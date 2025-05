Arriva il Komandante. E il Popolo di Vasco assedia lo stadio con le sue tende

Anche gli osservatori più disattenti non possono non accorgersi di quando Vasco suona a Torino. Basta osservare le strade intorno allo stadio (Grande Torino, ex comunale): puntuali, alcuni giorni prima dell’evento, i fans cominciano a prendere posto. Non una semplice fila, ma un vero e proprio accampamento.

Un rito che si ripete anche stavolta: Vasco Rossi suonerà il 31 maggio e il 1 giugno e intorno all’impianto ecco le tende.

Una distesa che, questa mattina, su via Filadelfia conta decine e decine di postazioni. La soluzione più frequente è quella della tipica tenda che si apre “al volo”, ma c’è pure chi sceglie situazioni più confortevoli e complicate.

C’è addirittura chi ha tirato fuori tavolini e sedie per “zone ristoro”, mentre a vigilare sull’intera area (al riparto di eventuali temporali grazie alle coperture in cemento all’altezza dei tornelli) ci sono già gli addetti con i gilet gialli catarifrangenti. L’attesa è palpabile, come l’entusiasmo. Il Popolo di Vasco è già schierato.



Per garantire il rientro degli spettatori al termine dei concerti di Vasco Rossi che si terranno nelle giornate di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno allo stadio Olimpico - Grande Torino, è prevista l'intensificazione delle linee 4 e 10 e il potenziamento della linea 17 (sabato) e della linea 17B (domenica).