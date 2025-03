Scommesse illegali, scattano quattro denunce in Piemonte: coinvolta anche la provincia di Torino

Oltre 51 violazioni amministrative sanzionate, per un importo superiore ai 282.500 euro, e 4 denunce per l'esercizio abusivo del gioco e delle scommesse. Questo è il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Piemonte, mirata a combattere il gioco illegale e a tutelare i consumatori.

Coordinata dal Nucleo Centrale della Polizia dei Giochi e delle Scommesse del Servizio Centrale Operativo, in collaborazione con l’Ufficio Controlli della Direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’operazione si inserisce in una strategia più ampia di contrasto al gioco illegale, sia a livello nazionale che internazionale.



L’attività ha coinvolto le province di Torino, Vercelli, Novara, Biella e Asti, con l’impiego di oltre 200 unità tra specialisti della Polizia di Stato, investigatori della Sezione Investigativa dello SCO di Torino, e personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Durante le operazioni, sono stati identificati 400 individui in 40 esercizi commerciali, sequestrate 25 apparecchiature illegali e arrestate numerose attività non autorizzate. L’azione ha avuto come obiettivo principale quello di fermare la diffusione di forme di gioco non regolamentate, unendo le forze per combattere anche il riciclaggio e l’infiltrazione di organizzazioni criminali nel settore del gioco.